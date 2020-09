Nell'ambito del progetto "Musica in ospedale", l'associazione di volontariato onlus Ricoclaun organizza per sabato 28 maggio 2016, alle ore 20, un evento musicale veramente speciale, con la Mattioli Big Band Orchestra, cioè i ragazzi del Liceo Musicale "Mattioli" di Vasto, diretti dal professor Nicola Mariani, in una location veramente insolita: il parcheggio interno dell'ospedale "San Pio" di Vasto, con la collaborazione e grande disponibilità della dottoressa Rosanna Florio, direttore sanitario dell'ospedale e della dirigente del Liceo Musicale "Mattioli" di Vasto, la professoressa Maria Grazia Angelini.

L'orchestra sarà composta da Carosella Angelo, Sax Tenore, Colameo Matteo, Basso, D’Ovidio Elia, Percussioni, Daniele Alessandro, Tromba, De Luca Paolo Maria, Sax Tenore, De Nadai Fabrizio, Tromba, Di Penta Giovanni, Sax Baritono, Di Petta Emanuele, Sax Alto, Di Petta Andrea, Tromba, Forte Tj, Sax Alto, Fortunato Irene, Sax Alto, Fragasso Giuseppe, Pianoforte, Gizzi Antonio, Trombone, Mariani Luigi, Tromba, Mariani Michele, Sax Alto, Mignano Cristian, Tromba, Perrozzi Nicolò, Chitarra, Ruano Roberto, Chitarra, Spagnoli Angelo, Tromba, Staniscia Emiliano, Pianoforte. Il direttore dell'orchestra sarà il professor Nicola Mariani. È prevista anche la partecipazione dei seguenti giovani musicisti: Costanza Caruso, Gabriella Bellano, Lorenzo De Cinque, pianoforte, Terenzio Ranalli, violoncello, con la partecipazione dei professori Carla Albieri, Cristina Flocco e Federico Orlando.

"Quest'evento - spiega la presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo - mette in sinergia tre realtà diverse: l'associazione di volontariato onlus Ricoclaun, il Liceo Musicale 'Mattioli' e l'ospedale 'San Pio' di Vasto, insieme per donare un momento di musica ai pazienti ricoverati. Il progetto di Musica in Ospedale, che la Ricoclaun da circa un anno sta portando avanti nei reparti o nella cappella dell'ospedale, in collaborazione con il Liceo Musicale, darà modo di esprimere al meglio le importanti potenzialità musicali dei giovani musicisti della Mattioli Big Band Orchestra. Il parcheggio interno dell'ospedale diventerà la location del concerto a cui potranno partecipare i pazienti ricoverati e loro familiari, ovviamente con la partecipazione colorata dei volontari clown Ricoclaun".