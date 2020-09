Un forte boato è stato segnalato intorno alle 10,30 di questa mattina nella zona del costone orientale del centro storico di Vasto, tra Fonte Nuova e via Istonia. Telefonate sono giunte alle centrali operative di diverse forze di polizia e del 118, che naturalmente si sono immediatamente attivate per risalire all'origine del boato.

Sul posto, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia municipale, e diverse ambulanze tra 118 e protezione civile Valtrigno. Precauzionalmente è giunta anche l'eliambulanza.

Attualmente non risultano danni a cose o persone; l'ipotesi, a questo punto, è che si sia trattato dell'esplosione di petardi per scacciare cinghiali. Gli agricoltori della zona hanno infatti riferito della presenza di un nutrito branco di cinghiali, per divendersi dai quali alcuni di loro durante i lavori in campagna girerebbero con petardi rumorosi per allontanarli.