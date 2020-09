Si svolgerà domenica 29 maggio la prima edizione del Triathlon Città di San Salvo, organizzato dalle associazioni sportive della città e intitolato alla memoria del dottor Pietro Ciccorossi. Si tratta di una gara promozionale con formula sprint, "così da permettere la partecipazione anche ai meno preparati", spiegano gli organizzatori. La gara si articolerà in 750 metri di nuoto, 12 km. in mountain bike e 5 km. di corsa. Sarà possibile partecipare individualmente o in staffetta.

Alle ore 8 è fissato il raduno e la consegna dei pettorali in piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina. Alle 10 la partenza della gara, seguita da un mini-duathlon promozionale per bambini dai 5 ai 12 anni. Alle 12 le premiazioni.

L'evento su facebook [CLICCA QUI]

Per informazioni e iscrizioni

info@millesport.it - 0873.343684

Lorenzo - 347.5874498 (nuoto)

Michele - 347.6649637 (corsa)

Amedeo - 331.1422357 (mtb)