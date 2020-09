La "Fiera del riuso e del baratto", in programma sabato prossimo 28 maggio a San Salvo Marina, è la nuova iniziativa della Pro Loco per stimolare la fantasia liberando la propria casa, le cantine, i garage e le soffitte da oggetti non più utilizzati, ma ancora funzionali. Chiunque potrà partecipare, anche i bambini se accompagnati dai loro genitori, alla fiera che dalle ore 8.30 fino al calare del sole sarà allestita in piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina.

"È una nuova scommessa e sono certo sarà vincente – ha rimarcato l’assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia – per recuperare oggetti e tutto ciò che può essere nuovamente utilizzato con il sistema della vendita, ma soprattutto del baratto. Un metodo molto semplice e rispettoso dell’ambiente praticato in diversi paesi europei e negli Stati Uniti d’America e che spero possa prendere piede anche qui da noi".

Un aspetto da evidenziare, e che vede molto determinato il presidente della Pro Loco Nicolino Carrisi, l’apertura all’interno della fiera di due laboratori del riuso aperti agli alunni delle scuole primarie di San Salvo con il coinvolgimento degli Istituti comprensivi n° 1 e 2: "I bambini diventano così protagonisti per imparare a riutilizzare i vecchi giochi e alcuni capi di abbigliamento".

Saranno allestiti dei gonfiabili a disposizione di tutti i bambini. Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito www.prolocosansalvo.it, sulla pagina Facebook (clicca qui), oppure chiamando il numero 389.8936536.