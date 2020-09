"A seguito di numerose sollecitazioni e dell'ultima richiesta inoltrata, con esito negativo, presso l'Ufficio Lavori Pubblici della Provincia di Chieti al fine di conoscere la data di inizio lavori di rifacimento del manto stradale della Strada provinciale 119, nella tratta bivio Torino di Sangro-zona industriale Sevel, Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese chiedono agli organi provinciali competenti di trattare con la massima attenzione un'arteria stradale fortemente frequentata dal traffico da e per gli stabilimenti industriali della Sevel e della Val di Sangro". E' quanto si legge in un comunicato delle due liste civiche che sostengono Edmondo Laudazi, candidato alla carica di sindaco di Vasto.

"E' noto a tutti che tale arteria è ridotta a livello di mulattiera con gravissimi pericoli per la sicurezza della circolazione anche nei confronti dei pendolari che, quotidianamente, si recano verso le fabbriche per lo svolgimento della loro attività produttiva. La strada è, infatti, abbandonata da anni, le cunette sono ostruite, il manto stradale dissestato in più punti. L'intervento manutentivo prioritario dovrebbe essere riferito alla parte di arteria che proviene dal Vastese, che è sicuramente il tratto più frequentato e malmesso. Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese invitano gli appositi settori della Provincia a reperire, nel pur disastrato bilancio regionale, fondi per garantire il rimedio a questa situazione assolutamente non più tollerabile, come dovrebbe essere ben noto anche al presidente della Giunta regionale e agli amministratori".