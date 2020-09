Vogliamo cogliere l'occasione di ringraziare delle persone che ci hanno aiutato e sostenuto in questo percorso di gravidanza. Il nostro primissimo ringraziamento in assoluto va al Dottor Vincenzo Biondelli, per la sua grande umanità e gentilezza, la sua preparazione di ginecologo è ottima e sempre all'avanguardia, con la collaborazione meravigliosa della capo ostetrica Maria Grazia Buongiorno e di tutto il reparto di ostetricia dell'ospedale San Pio di Vasto guidato dal dottor Francesco Matrullo.

Il secondo ringraziamento va a Francesca Ferrin, grande donna, dotata di una forte personalità, che è sempre stata al nostro fianco! A seguire un ringraziamento particolare va a Fabiana ed Alice e all'ostetrica Simona Di Iorio, che ringrazio per la sua unica gentilezza e attenzione nei nostri confronti: siete state per me la mia seconda famiglia!

Abbiamo deciso di rendere i nostri ringraziamenti pubblici, affinché possano essere utili, alle future mamme che intraprenderanno questo meraviglioso cammino!

Grazie di cuore!

Laura, Ivano e il piccolo Diego Piccirilli