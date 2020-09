"Abuso sui minori", questo il titolo di un interessante convegno che si terrà a Palazzo d’Avalos venerdì 27 maggio a partire dalle ore 15,45. Il convegno è stato promosso dal dottor Guido Caravaggio, Officer Distrettuale per il Tema in accordo con i Club Lions Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host, Vasto New Century, San Salvo, Lanciano, Ortona e Casoli, oltre che con il patrocinio della amministrazione comunale e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

Il Convegno vuole essere l’occasione per dare un contributo, attraverso persone qualificate, per prevenire ed aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione. Qualche dato per indicare come il fenomeno sia purtroppo abbastanza diffuso e le giovani e giovanissime vittime sono oggetto di violenza sessuale, atti sessuali, corruzione di minori, prostituzione minorile e pornografia minorile. L’età è compresa tra 0 e 14 anni e spesso il molestatore (più raramente la molestatrice) appartiene allo stesso nucleo familiare o in un ambito di strette amicizie come accaduto a Napoli recentemente. Altri contributi, moderati dal dottor Luigi Gileno, psicologo, psicoterapeuta, specialista in età evolutiva, saranno portati dal dottor Tancredi Di Iullo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, dal dottor Vito Nuzzi, Ispettore Capo Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara, dal dottor Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, dal signor Alessandro Grimaldi dell’Associazione Meter di don Fortunato di Noto. Trarrà le conclusioni il Governatore del Distretto 108 A ing. Franco Sami.

Elio Bitritto