È tutto pronto a Fraine per la sentita festa di Santa Maria Mater Domini. La ricorrenza ogni anno richiama tanti frainesi di origine residenti in altre località del Vastese e all'estero. Le celebrazioni iniziano lunedì prossimo 30 maggio.

Questo il programma delle festività stilato dalla parrocchia di San Silvestro Padre:

LUNEDI' 30 MAGGIO

Ore 8 - Apertura feste, questua per il paese con complesso bandistico "Baia Latina"

11 - Celebrazione Eucaristica, processione per il paese

21 - Serata musicale con Noemi Group

MARTEDI' 31 MAGGIO

8 - Questua per il paese con complesso bandistico "Città di Roccavivara"

10.30 - Processione verso il Santuario

11.30 - Santa Messa all'aperto - Processione intorno al santuario

13 - Fuochi pirotecnici

17 - Estrazione biglietto vincente del parcheggio

17.30 - Esposizione eucaristica e vespri

18 - Partenza dal Santuario con la statua verso la Chiesa Madre

21 - Serata musicale con "La super band Iene" con la partecipazione di Gigione

MERCOLEDI' 1 GIUGNO

8 - Questua per il paese con il complesso bandistico "Baia Latina"

11 - Celebrazione eucaristica, processione per il paese

17.30 - Riffa (Candela) via del Sole

21 - Serata musicale con "Tequila e Montepulciano band"

23.30 - Estrazione dei biglietti della lotteria

24 - Fuochi d'artificio

SABATO 11 GIUGNO

8 - Questua per il paese con complesso bandistico "Città di Vasto"

10.30 - Processione verso il santuario

11.30 - Santa Messa all'aperto - Processione intorno al santuario

17.30 - Esposizione eucaristica e vespri

18 - Partenza dal Santuario con la statua verso la Chiesa Madre