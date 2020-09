Se la sono cavata con un brutto spavento e con dei danni all'automobile, ma stanno bene Edmondo Laudazi e Mario Olivieri. Il candidato alla carica di sindaco di Vasto e il consigliere regionale sono rimasti coinvolti due sere fa in un incidente stradale.

"Stavamo andando - racconta Laudazi - a cena in un ristorante di San Salvo Marina, quando, a un incrocio, si è verificato l'incidente: ci è venuta addosso un'auto guidata da un signore anziano", racconta il leader delle liste Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese. "Siamo illesi e anche il conducente dell'altra vettura non si è fatto nulla. Mi dispiace per l'automobile di Mario", una Mercedes, "che ha riportato dei danni, ma voglio tranquillizzare tutti: non è successo nulla di grave. Non abbiamo neanche chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e abbiamo continuato tranquillamente la nostra serata. Ieri Mario è andato comunque a L'Aquila con la sua macchina. Voglio, però, rivolgere in questa circostanza un appello alla guida sicura e alla prudenza al volante".