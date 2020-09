Si chiude al Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo l'evento nazionale Il maggio dei libri, caratterizzato da una serie di iniziative per promuovere la lettura tra i bambini ed incentivare la fruizione della biblioteca. La Akon Service, gestore del Centro Culturale, organizza per sabato 28 maggio, dalle 10 alle 13, l’evento denominato “Lib(e)ri sulla strada della fantasia”. Ai i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia verranno proposti laboratori artistico-culturali all’aperto: letture Nati per Leggere, Letture animate, Truccabimbi, Clownerie, Laboratorio di Arteterapia, Laboratorio di Arte di Strada e tanto altro.

Inoltre sarà dato avvio alle iniziative di “Caravanserraglio”, la biblioteca ambulante in collaborazione con l’Associazione Culturale “Civico Zero”. [GUARDA L'INTERVISTA]

La campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei libri viene organizzata ogni anno dal Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La campagna ha inizio ogni anno il 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, e termina il 31 maggio.E’ una iniziativa che, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

Tutte le manifestazioni in programma hanno quindi l’obiettivo di attribuire valore sociale e affettivo al libro, portandolo in mezzo alla gente, distribuendolo, facendolo conoscere, perché sia percepito come un autentico compagno di vita.