Si è svolto questa mattina presso la sede elettorale di Francesco Menna, l'incontro con l'onoravole Nicola Fratoianni, coordinatore nazionale di Sel-SI, a Vasto per la campagna elettorale delle amministrative 2016. Con lui, gran parte dei candidati della lista di riferimento, tra cui gli assessori Anna Suriani e Marco Marra, la consigliera Paola Cianci, e il coordinatore regionale Tommaso Di Febo.

In apertura, l'intervento dell'assessore Suriani, che ha ricordato l'esperienza amministrativa, con la convergenza sui temi più cari alla sinistra - dall'ambiente al sociale - che ha fatto in modo di scegliere di proseguire il percorso con l'appoggio a Menna, già dalle primarie. Per il coordinatore regionale Di Febo, tra l'altro, quella di Vasto rappresenta una delle esperienze meglio organizzate nella sperimentazione di quella aggregazione di forze politiche di sinistra che registrerà una sintesi, a livello nazionale, con il congresso di fine anno.

A seguire, l'intervento del candidato sindaco Francesco Menna che, dopo aver ricordato i progetti di rinnovamento e di valorizzazione dei giovani, ha duramente attaccato il centrodestra: "Desiati usa lo slogan 'Vasto torna Vasto', ma loro vogliono riproporre la Vasto che è stata già bocciata dai cittadini, la Vasto del parcheggio autobus dove gli autobus non entrano, che se venisse il Gabibbo vincerebbe il premio Nobel, dei parcheggi inutilizzabili a Vasto Marina che sono costati 2 milioni di euro, del piano regolatore scellerato; si ripropongono Desiati, Tagliente, Del Prete, D'Alessandro, Ciancaglini, Notarangelo, già bocciati dall'elettorato e di cui sono stanchi anche i muri del Consiglio comunale. Solo a nominarli, anche ai passerotti e ai gatti vien voglia di emigrare".

Infine l'intervento dell'onorevole Fratoianni, il quale ha sottolineato il "bisogno di idee di sinistra", in un Paese piuttosto indietro per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca e il piano industriale per l'ecosostenibile. Il coordinatore nazionale ha anche dato atto all'esperienza vastese di quella incisività che dà ragione a un progetto di governo che non è uguale in tutte le realtà: "Siamo all'opposizione del Pd a livello nazionale e anche in qualche realtà locale, ma qui a Vasto avete dimostrato che può esserci un alleanza virtuosa che punti alla risoluzione dei problemi dei cittadini. Se la politica oggi viene percepita in maniera negativa, è sì per gli scandali e i privilegi, ma soprattutto perché non è considerata utile per il miglioramento delle condizioni dei cittadini. Sono contento di essere qui per sostenere un progetto di governo che impedisca il ritorno in campo di una politica di parte che non fa gli interessi dei cittadini".