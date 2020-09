Dal 12 giugno al 19 settembre anche la stazione Vasto - San Salvo usufruirà delle fermate del Frecciabianca. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso: "Come da nostra precisa e insistita richiesta, RFI ha accettato di far fermare il Frecciabianca nelle stazioni di Giulianova e Vasto/San Salvo tutti i giorni dal 12 giugno al 19 settembre. È un’ottima notizia per gli operatori turistici abruzzesi che su questo tema potranno contare su una Santa Alleanza tra Regione e RFI".

Questi gli orari:

FB 35809: Milano C.le 10:35 – GIULIANOVA 15:20 – Taranto 19:45

FB 35822: Taranto 10:10 – GIULIANOVA 14:31 – Milano C.le 19:25

FB 35711: Milano C.le 11:35 - VASTO / S. SALVO 17:17 - Lecce 21:05

FB 35726: Lecce 12:03 –VASTO / S. SALVO 15:37 - Milano C.le 21:25