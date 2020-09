I giovanissimi tennisti del Circolo Tennis Vasto approdano alla fase finale regionale del torneo under 10 misto. I giolvanissimi atleti Michele Prisciantelli (2006), Lorenzo Licitra (2006) e Anna Tambelli (2007), guidati dal maestro nazionale Danilo Licitra scenderanno in campo il 2 giugno presso gli impianti del Circolo Tennis Sulmona la compagine vastese sfiderà i pari età del Circolo Tennis Pescara.

"Il risultato ottenuto - commentano i dirigenti della società vastese - è frutto dell’impegno che il Circolo Tennis presieduto da Eugenio Spadano sta mettendo in campo per valorizzare la propria scuola tennis e il lavoro dei maestri. Proprio in questi giorni e fino a domenica presso gli impianti del Muro delle Lame si sta svolgendo il Campionato Regionale Giovanile Under 10-11-12. Un in bocca al lupo a tutti gli atleti iscritti".