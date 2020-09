Con le prime lezioni in classe e le visite alle dune della Riserva Marina di Vasto e ai nidi di fratino, entra nel vivo il progetto di educazione ambientale "Fra onde e sabbia" nato dalla collaborazione tra l'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "Filippo Palizzi", il Comune, l'ARCI e Progetto Giovani, che si avvale anche del supporto scientifico e operativo della Riserva Naturale di Punta Aderci e del Gruppo Fratino Vasto.

"Un progetto - spiega il dirigente Gaetano Fuiano - che unisce l’aspetto educativo, con la conoscenza degli ambienti dunali, nelle due Riserve di Marina di Vasto e Punta Aderci, e la produzione di brochure informative per cittadini e turisti. La forma scelta è quella innovativa del fumetto e, non per caso, i destinatari-protagonisti del 'Progetto di grafica creativa' sono gli studenti delle seconde classi dell’I.T.S.E.T. dell'indirizzo di Grafica e Comunicazione. Saranno seguiti dagli studenti del triennio che faranno da tutor, in un processo reciproco di accrescimento formativo, sui temi naturalistici e sulla comunicazione in campo ambientale. Il coinvolgimento anche del Settore Turistico della scuola è una opportunità in più pensando al futuro ruolo di accompagnatori turistici. Oltre alle brochure verranno realizzati dei cartelli di informazione naturalistica da allocare lungo la Riserva Marina di Vasto ed il lungomare e verrà studiato un logo per la Riserva. Educazione e divulgazione in campo ambientale e turismo a braccetto, quindi, in questo progetto che prospetta anche un futuro sostenibile in cui i ragazzi, da professionisti o volontari, devono essere e saranno protagonisti: la mission di 'Fra onde e sabbia' è questa".

Il referente del progetto è Franco Sacchetti, ma è stato fondamentale il supporto del dirigente scolastico dell’I.T.S.E.T. "F. Palizzi" Gaetano Fuiano e degli assessori Marco Marra e Anna Suriani, Lino Salvatorelli (presidente Arci), Angela Stanisci (Università del Molise), Vincenzo Ronzitti, il fotografo Eugenio Bertelli, la guardia WWF Stefano Taglioli, Sandro Tagliagambe, Michele Dell'Olio ed il Gruppo Fratino Vasto.