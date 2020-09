È ancora emergenza cinghiali a Vasto Marina. Dopo il parcheggio dell'ex stazione ferroviaria, un altro ungulato è stato avvistato sul tratto nord della spiaggia, nella zona del Monumento alla Bagnante.

In questo fermo immagine ricavato da un video pubblicato su Facebook, si vede un cinghiale sul lungomare, dove ci sono persone che passeggiano, e si dirige in spiaggia. Il filmato è stato registrato sabato sera, attorno alle 20,30, in lungomare Cordella, a poche decine di metri dall'ex tracciato ferroviario.

I residenti di piazza Fiume lamentano l'abbandono della zona, lasciata al degrado in pieno centro di Vasto Marina alla vigilia della stagione estiva, quando il piazzale su cui fino al 2005 si snodavano i binari dell'antica stazione verrà utilizzato giornalmente da centinaia di persone come parcheggio auto da 700 posti.