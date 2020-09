15 euro per i residenti per tutta la stagione estiva (possibilità di indicare due numeri di targa) e 14 euro a settimana per i non residenti. Sono le tariffe degli abbonamenti di San Salvo Marina (i parcheggi sono gestiti dalla cooperativa Arcotur) per la prossima estate. Dal 25 maggio sarà possibile abbonarsi recandosi negli uffici attivi nel punto d’informazione turistica al Palazzetto dello Sport in via Magellano a San Salvo Marina; le strisce blu scatteranno il primo giugno e resteranno in vigore fino al 31 agosto.

Per gli over 65 (residenti) è previsto un costo simbolico di 5 euro. La tariffa parcometro è 0,50 euro a ora o frazione di ora, mentre per l’intera giornata è di 3,00. Il parcheggio è a pagamento dalle ore 08.00 alle 20.00.

Infine, per ogni stabilimento balneare sarà a disposizione un numero limitato di abbonamenti a pagamento che i gestori potranno utilizzare a discrezione per la loro clientela.