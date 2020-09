120 studenti della facoltà di Archiettura della "Sapienza" di Roma alla scoperta dei borghi del Vastese per portare idee e proposte sul loro sviluppo. Prenderà forma concreta a breve il partenariato tra i Comuni di Carunchio, Palmoli e Torrebruna, la Regione Abruzzo e l'università romana di cui si è discusso oggi a L'Aquila. Presenti all'incontro i sindaci Gianfranco D'Isabella e Giuseppe Masciulli, il presidente della Regione Luciano D'Alfonso e il docente di Architettura e Pianificazione del territorio Beniamino Di Rico (della suddetta università).

Il progetto – che si inserisce nel più ampio discorso del marchio Trigno Terre Sostenibili e che sarà probabilmente esteso ai comuni limitrofi anche della sponda molisana del Trigno – prevede workshop degli studenti universitari nei centri abitati coinvolti per "proporre idee di valorizzazione del territorio e di sviluppo – spiega Masciulli – eseguendo rilievi e studi sulle emergenze storico architettoniche dei nostri paesi".

Sul documento manca solo la firma che sarà apposta a breve. Il Comune capofila è Carunchio, il primo cittadino D'Isabella aggiunge i dettagli dell'accordo: "30 ragazzi per Comune saranno impegnati in tre giorni di studi approfonditi sull'urbanistica dei nostri paesi. Avranno la possibilità di confrontarsi con i tecnici che lavorano sul territorio e realizzare ipotesi di una riqualificazione urbana che possa avere anche ricadute economiche. Alla Regione Abruzzo il progetto è piaciuto molto, il discorso è avviato da tempo e oggi si è fatto un passo in più. La stessa Regione si è detta disponibile a finanziare i progetti degli studenti".

VIABILITA' - A margine dell'incontro odierno D'Alfonso ha annunciato ai sindaci che presto sarà di nuovo nel Vastese (a Torrebruna) per illustrare i finanziamenti per il miglioramento della viabilità provinciale confermati di recente nel Masterplan.