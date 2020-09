Moltissime le presenze che si sono susseguite nella Sala Mattioli a Vasto, nei giorni di esposizione della mostra fotografica dei manufatti artigianali. Sono stati rappresentati attraverso foto suggestive realizzate dagli stessi allievi del corso di fotografia di Costanzo D’Angelo. Allo stesso tempo i ‘100’ papaveri rossi che erano stati sistemati in piazza Verdi proprio un anno fa, in memoria dei caduti in guerra sono stati venduti a offerta volontaria.

L’idea per questa realizzazione era arrivata dalla ceramista Miriam Melle, docente, che di ritorno da un viaggio nelle Fiandre, dopo aver visto ‘papaveri in ceramica’ in ricordo dei caduti, immediatamente ne ha proposto la realizzazione insieme ai suoi allievi. Tutto questo è stato possibile grazie ad un contributo da parte dell’onorevole Maria Amato che ne ha riconosciuto la valenza e l’importanza.

I 100 papaveri rossi in memoria della Grande Guerra [VIDEO - FOTO]

Un grande senso di civiltà è stato dimostrato in oltre sei mesi da tutti i cittadini, quasi a ‘protezione’ dei cento papaveri rimasti in pieno centro; notevole il coinvolgimento dei tanti volontari che hanno dimostrato che il senso di partecipazione non è carente, quando è motivato.

L’intero ricavato della vendita dei ‘papaveri’ sarà destinato alla Caritas di Vasto.

Patrizia Angelozzi

Ufficio Stampa

Università Delle Tre Età Vasto