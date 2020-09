Sono iniziate oggi le prime partite delle finali nazionali giovanili di Pallavolo Under 14 femminili. Oltre 400 le atlete da tutta Italia coinvolte nella fase finale del torneo che si sfideranno sui campi di Vasto, San Salvo e Cupello.

La manifestazione è stata aperta a San Salvo, nella palestra di via Verdi, da alcune delle squadre considerate tra le più forti d'Italia. In Gara 1 si sono sfidate la Neugries Raika Bolzano e la Crediumbria Ternana Tr (3-0). In Gara 2 sono scese in campo le giovani giocatrici della Uyba Futura Giovani Busto Arsizio e quelle della Leali Padova V. Project.

Consistente la ricaduta per le attività ricettive del territorio che in questi giorni ospiteranno parenti e amici al seguito delle formazioni. Domani i gironi entreranno nel vivo della competizione e le prime partite inizieranno al mattino.

Sempre domani, 25 maggio, dalle ore 18.30, in piazza San Vitale a San Salvo si terrà la Festa del Volley che vedrà anche la presenza di atlete e amici al seguito. La festa prevede un "pasta party" dei cuochi di Villa Santa Maria (con tre primi: sagne al pomodoro con basilico e ricotta secca; gnocchi di patate con porcini e tartufo; sagnette con ceci e baccalà), l'esposizione di prodotti tipici delle piccole aziende locali e la musica dei Marron Glaces.

Attraverso un momento istituzionale (intorno alle 20.45), gli amministratori comunali di San Salvo e gli organizzatori porteranno il benvenuto e il saluto agli atleti (in arrivo e in partenza), agli allenatori e ai dirigenti delle squadre.