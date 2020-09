Esercizi fisici e giochi questa mattina allo stadio "Davide Bucci" di San Salvo per i piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo 2 della città. A partire dalle 9, si è tenuto l'appuntamento conclusivo del progetto "Scuola in movimento". I bambini dell'istituto della dirigente Anna Orsatti durante l'anno hanno svolto due ore di attività motoria alla settimana con insegnanti riconosciuti dal Coni.

Nell'evento conclusivo di questa mattina gli scolari si sono cimentati in diverse specialità e in percorsi dalle difficoltà crescenti. Presenti per il Comune di San Salvo gli assessori Angiolino Chiacchia e Maria Travaglini.

FOTO DI ERCOLE MICHELE D'ERCOLE