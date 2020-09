Germano Di Laudo, segretario generale Cgil Chieti, Marco Ranieri, segretario di organizzazione dello stesso sindacato, Carmine Torricella, Filcem-Cgil, e Vincenzo Del Vecchio, del Sindacato Pensionati, sono stati ricevuti questa mattina dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, per la firma della Carta dei diritti universali del lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che, come spiegato da Germano Di Laudo, tende ad estendere i diritti universali del lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto del lavoratore: "Negli ultimi 25 anni la società è cambiata, anche nel settore del lavoro. Con questa proposta di legge vogliamo prenderne atto e indirizzare la Carta dei diritti a tutti i lavoratori, non solo ai dipendenti. Diritti quindi in capo alle persone, non alle tipologie di contratto. Offriamo alla discussione un nuovo modello di tutele per un mondo del lavoro diverso, con più diritti e meno precarietà".

"La mia presenza oggi - ha poi sottolineato Lapenna - testimonia la piena adesione del Comune di Vasto a questa iniziativa, nella convinzione dell'importanza di estendere diritti che devono essere universali e non legati a particolari tipologie contrattuali".

Per portare all'attenzione del Parlamento la proposta di legge, quindi, la raccolta firme promossa dai sindacati. Il Comune di Chieti ha già aderito e da oggi anche il Comune di Vasto.