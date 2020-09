A tre anni dal video di "Un uomo nuovo" [GUARDA], brano che da il titolo al suo album, Giannicola Ventrella torna con un nuovo videoclip. Il brano scelto è "L'amore che ci parla", una ballata che racconta una storia fatta di passioni e litigi "dove l'amore vince su tutto".

Protagonista del video è lo stesso cantautore vastese insieme alla giovane Jessica Samadi, curatrice del blog Storie di Mille e un outfit. La location scelta per le riprese è il Piccolo Circolo Garibaldino, nel cuore del centro storico di Vasto, già in passato immortalato in videoclip e spot pubblicitari.

Ieri il videoclip è stato pubblicato sul canale Youtube di Giannicola Ventrella e già si registrano i primi commenti di apprezzamento per questo nuovo lavoro del cantautore vastese, da sempre maestro nel trasmettere emozioni con musica e parole.