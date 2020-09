Nella giornata dedicata alla biodiversità volontari in azione per ripulire la spiaggia di Mottagrossa. Armati di guanti e sacchi neri i partecipanti alla giornata hanno portato via dalla spiaggia di sassi, uno dei luoghi caratteristici della spiaggia vastese, una gran quantità di rifiuti che il mare porta a riva durante l'inverno e anche tutti quei rifiuti che gli incivili abbandonano qui.

Una giornata di pulizia che vuole essere anche un monito a tutti coloro che frequentano la spiaggia a non gettare via rifiuti preservandone così la bellezza. Hanno aderito all'iniziativa Amici di Punta Aderci, Centro Studi Cetacei Onlus, Consorzio Matrix, Cogecstre, INVOS, Riserva Regionale Punta Aderci, e WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus