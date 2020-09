Tanto entusiasmo questa mattina per i bambini della scuola Santa Lucia di Vasto, istituto comprensivo Rossetti, che hanno partecipato all'attività di esercitazione antisismica promossa dalla sezione di Vasto dell'Anps (Associazone nazionale Polizia di Stato) e con la partecipazione dell'associazione di protezione civile Chimaera di San Benedetto del Tronto. E' stato questo l'ultimo degli appuntamenti per l'anno scolastico 2015/2016 organizzati dall'associazione presieduta da Matteo Marzella in sinergia con l'Istituto guidato dalla dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo e la partecipazione del personale del Commissariato di Vasto e della sottosezione di Polizia stradale. Tutti gli studenti, dalla materna alla secondaria di primo grado, sono stati coinvolti nell'affrontare attivamente diverse tematiche.

Questa mattina, nella simulazione di ricerca dispersi in seguito ad un evento sismico, i bambini, seguiti dalle insegnanti e dal personale scolastico, sono stati protagonisti delle attività con molta attenzione e tanto divertimento nell'avvicinare i cani dell'associazone Chimaera. Con il coordinamento del vastese Armando Rucci hanno svolto le attività di ricerca Sara Pasqualini, con il cane Bruno, Mirko Brandimarte, con Itan, Ilary Viviani, con Alvin, e Matteo Ciarma, con Otello e Pupa.