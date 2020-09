Fermento in questi giorni a Guilmi dove domenica 29 maggio si celebrerà l’Infiorata del Corpus Domini, giunta alla 6ª edizione e patrocinata dalla parrocchia dell’Immacolata Concezione. Tanti i guilmesi impegnati per reperire la maggiore quantità possibile di petali di fiori multicolori e di foglie che serviranno ad addobbare il percorso nel quale passerà la processione con il Corpo di Cristo.

"Domenica mattina – spiegano gli organizzatori – tutti, ma proprio tutti i guilmesi parteciperanno con compiti diversi a riempire i quadri che il maestro disegnatore assegnerà a ciascun gruppo. Sarà una gioia per gli occhi e per le orecchie sentire le risate, il chiacchiericcio, l’allegria che anima tutti i volontari che, chi seduto, chi in ginocchio, chi sdraiato per terra, fa del suo meglio per realizzare la scena che gli è stata assegnata. Naturalmente i graditi ospiti, che aspettiamo numerosi, se vorranno partecipare ai lavori di addobbo saranno i benvenuti. Al termine del lavoro sarà una gioia per gli occhi ammirare quelle che sono delle vere opere d’arte e i petali di fiori spanderanno il loro profumo tutto intorno. La sera, poi, la processione con il Corpo di Cristo, attraversando le vie addobbate, passerà su quel meraviglioso tappeto floreale multicolore per testimoniare, ancora una volta, la grande fede dei guilmesi".

Sempre domenica prossima è in programma anche l'Infiorata di Carunchio, giunta alla 16ª edizione [LEGGI].