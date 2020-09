Tre giocatrici del Vastese protagoniste della promozione in serie A del Chieti Calcio Femminile. Ieri la squadra neroverde, battendo la Roma 1-0 allo stadio Angelini, ha conquistato la promozione nella massima serie del calcio femminile. E, tra le fila delle teatine, spiccano tre talenti di "casa nostra". Si tratta delle vastesi Barbara Benedetti e Alessia Stivaletta e della sansalvese Melissa Nozzi ormai da qualche stagione protagoniste in serie B con il Chieti e ora pronte a vivere l'esperienza di giocare nella massima serie.

Ieri, nella sfida contro le capitoline, è bastato il gol di Giulia Di Camillo per conquistare la vittoria certamente più preziosa della stagione. Benedetti e Stivaletta sono state scelte da mister Di Camillo nell'undici iniziale, Nozzi è entrata nella ripresa per dare manforte alla retroguardia nella protezione del vantaggio. Per tutte e tre, al fischio finale dell'arbitro, grande gioia per un percorso calcistico iniziato ormai tanti anni fa e che le ha viste crescere fino a conquistare questa promozione nella massima serie.