"Intervenire così sulle più profonde convinzioni morali, etiche ma anche civiche, non appartiene alla mia personale formazione culturale; ben più opportuno, a mio giudizio, è concentrare l’attenzione sui problemi reali delle Famiglie, sulle loro difficoltà economiche e sociali. L’azione della nostra prossima amministrazione è in ordine a questi aspetti che vorrà produrre risultati". Massimo Desiati risponde alla sollecitazione di due lettori di Zonalocale.it, Luca Menichelli e Andrea Ianez [LEGGI], che hanno chiesto ai candidati sindaci di esprimere le loro posizione in merito alle unioni civili.

La posizione di Desiati - "Si definiscono unioni civili - ricorda il candidato sindaco della coalizione centrodestra-movimenti civici - quelle forme di convivenza di coppia alle quali la legge riconosce, attraverso uno specifico istituto giuridico, uno status analogo a quello conferito dal matrimonio.

Il nostro Programma amministrativo apre con l’affermazione, di principio, di attenzione alla Persona, alla Famiglia, alla Città.

La Costituzione, con l’art. 29, diversifica la Famiglia da tutte le altre formazioni sociali. Infatti recita: 'La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio' e non, quindi, anche sull’unione civile.

A mio avviso, la previsione giuridica delle unioni civili incide sulla disciplina relativa al matrimonio, istituto da ritenere base della convivenza civile ed inoltre sospinge su di un percorso che induce, nel tempo, ad altre forme di trasformazione dei vincoli parentali che nulla hanno a che fare con il diritto naturale e con le forme educative riservate ai figli, tali anche per adozione.

Intervenire così sulle più profonde convinzioni morali, etiche ma anche civiche, non appartiene alla mia personale formazione culturale; ben più opportuno, a mio giudizio, è concentrare l’attenzione sui problemi reali delle Famiglie, sulle loro difficoltà economiche e sociali. L’azione della nostra prossima amministrazione è in ordine a questi aspetti che vorrà produrre risultati".