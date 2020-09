Il Giornale La Nostra Scuola dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi (diretto dalle insegnanti Mirella Moretta per la Scuola Primaria, Ivana Nanni per la scuola Secondaria di Primo Grado e Patrizia Marcovecchio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado) è stato inserito, per il secondo anno, tra i vincitori dalla Commissione del XV Concorso Nazionale “Il Miglior Giornalino Scolastico Carmine Scianguetta”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Manocalzati (AV). La consegna del premio è avvenuta lo scorso 20 maggio nella sede organizzatrice.

Alla cerimonia di proclamazione e consegna del premio sono stati presenti l’insegnante Maria Radoccia (primo collaboratore della dirigente scolastica Aida Marrone) e una delegazione del gruppo di redazione del suddetto giornale.

Le finalità del progetto La Nostra Scuola tendono a: migliorare i rapporti collaborativi tra scuola-famiglia-territorio; creare una continuità orizzontale con il territorio; acquisire familiarità con le diverse modalità di informazione; sviluppare autonomia di giudizio e spirito critico davanti al mondo delle informazioni; sviluppare la capacità del comprendere come strumento per una migliore integrazione della propria personalità e relazionalità; sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione all’interno degli impegni e delle esperienze scolastiche; sensibilizzare i ragazzi su temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi collettivi e individuali.

L'insegnante Moretta: "Va tutto il nostro ringraziamento alla commissione esaminatrice composta da giornalisti e da personalità della cultura e del mondo della scuola, che ha colto pienamente gli obiettivi che il nostro giornale si prefigge: documentare e rendere noto alle famiglie e al territorio i percorsi più rilevanti che la scuola attua nel corso dell’anno scolastico".