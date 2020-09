"Papi Gump con le braccia alzate e la bandiera italiana sotto la Torre Eiffell. È già un trionfo per il papà di Vasto che, a piedi, dal 25 aprile scorso, ha raggiunto Parigi". Lo annuncia l'associazione Papi Gump, di cui è presidente il vastese Antonio Borromeo, partito da piazza Rossetti nel giorno della Festa della Liberazione per compiere una nuova Marcia per la bigenitorialità.

"Adesso - si legge nel comunicato del sodalizio - con una delegazione inglese e una spagnola, punterà verso Bruxelles dove, il 26 maggio, sarà presente alla seduta del Parlamento. Per se stesso? No, per i diritti dell'infanzia. Per la bi-genitorialità. Per chi ne ha bisogno e per chi pensa di non averne bisogno. Anche Pannella si è battuto per i diritti, ma gli viene purtroppo riconosciuto oggi che non c'è più. Papi Gump continua la sua battaglia, soffre come un cane per una gamba gonfia che non ne può più, ma non si arrende. La meta è troppo importante, la meta lo attende. Aspettiamo Papi Gump nella capitale belga ma, di più, lo aspettiamo a Vasto il 28 maggio ore 19 Piazza Rossetti, vicino Bar Martone, per riabbracciarlo e chiedergli notizie approfondite su questa sua ennesima fatica, sui risultati ottenuti, sulle iniziative in cantiere per i prossimi mesi".