È iniziata sabato 21 maggio la raccolta di firme del Partito Democratico a favore del "Sì" al referendum costituzionale del prossimo autunno. Lo sprint iniziale in tal senso lo ha dato nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso di un incontro tenuto con i segretari regionali e provinciali del partito.

Si chiama Basta un Sì la campagna referendaria che vedrà coinvolti moltissimi circoli del Partito Democratico in tutta Italia. Nei prossimi giorni il circolo PD di San Salvo renderà note le date di tutti gli appuntamenti per poter firmare e per poter approfondire questa tematica così importante per il nostro Paese.

Pd San Salvo