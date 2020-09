Lo scorso 23 aprile hanno riempito di parole e suoni i vicoli del centro storico di Vasto. Ora sono in lizza, con il loro video, tra i 10 migliori progetti realizzati in tutta Italia per BookSound Story 2016. I ragazzi delle classi 2ª A e 3ª B del polo Liceale Mattioli di Vasto, coordinati dalle docenti Clotilde Muzii e Anna Di Bussolo e con la preziosa collaborazione di Raffaella Zaccagna, hanno dato vita ad una lettura a più voci nei pressi di Porta Catena [LEGGI L'ARTICOLO SU SCUOLALOCALE.IT].

Da questo progetto è nato un video scelto tra i 10 migliori in Italia e che può essere votato (fino a domani) per arrivare alla vittoria finale. Per spingere i ragazzi vastesi verso il successo occorre semplicemente andare sulla pagina dedicata [CLICCA QUI] e scegliere il loro video, il numero 9.

La delegazione vastese domani sarà ad Arezzo, per il BookSound Fest, evento che coinvolgerà gli studenti italiani che quest'anno hanno preso parte al progetto.