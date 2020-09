Dopo gli ottimi riscontri dello scorso anno la Asd Union organizza la 2ª edizione del Torneo di calcio a 5 Città di Roccaspinalveti. Si gioca dal 10 giugno al 3 luglio, dalle 18 in poi, nel palazzetto del comune del Vastese in una competizione che, nella sua prima edizione, ha visto tanti giocatorsi contendersi la vittoria finale. È stato portato a 2mila euro il montepremi per la squadra vincitrice con premi anche per la 2ª e la 3ª classificata.

Nella quota di iscrizione, 220 euro a squadra, sono comprese le coperture assicurative. Per questa edizione ci sarà la collaborazione con il CSI che fornirà i suoi arbitri ufficiali così da garantire trasparenza alle sfide.

Per informazioni e iscrizioni: Daniele 347.0828375 - Paolo 328.6335695 - Marco 340.9309697 - Marco 348.3591637