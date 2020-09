Andrea Iannone partirà dalla terza posizione nel Gran Premio d'Italia, sesta prova della stagione del motomondiale. Il pilota vastese della Ducati, protagonista sin dalle prime prove, conferma nella decisiva Q2 di avere un ottimo feeling con il tracciato del Mugello. Solo Rossi e uno straordinario Viñales riescono a stargi davanti, lasciandolo al terzo posto nella griglia di partenza di domani.

Le qualifiche. Parte subito fortissimo Andrea Iannone. Nel suo primo tentativo di giro lanciato il pilota vastese fa segnare i migliori parziali e si piazza subito davanti a tutti con 1’46’’727, migliorando già gli ottimi tempi fatti registrare nei turni di prove. Il tempo di rientrare ai box per rimettere a punto la moto ed ecco che il pilota vastese torna sul circuito del Mugello e riprende a volare: parziali da record e linea del traguardo tagliata migliorando di 120 millesimi il suo giro precedente.

Ma, all'ultimo tentativo, Valentino Rossi riesce a soffiargli la prima posizione con il tempo di 1'46''504. Anche Viñales, in sella alla Suzuki che il prossimo anno accoglierà Iannone, riesce a piazzarsi davanti al pilota Ducati, conquistando il secondo posto. Iannone partirà domani dalla prima fila e sarà di certo protagonista davanti ai suoi tifosi che accoreranno in massa sul tracciato del Mugello.

"Mi aspettavo di fare fatica sul giro secco - ha commentato Andrea Iannone al termine della Q2 - perchè la moto tende a scivolare davanti perchè quando cerchi la velocità in curva e provi a chiudere molto con lo sterzo la situazione è critica. Però in gara credo che possiamo avere un buon passo, abbiamo fatto delle FP4 formidabili e sono molto fiducioso per domani".

La griglia di partenza: Rossi, Viñales, Iannone, Marquez, Lorenzo, A.Espargaro, Pedrosa, Smith, Petrucci, Redding, Pirro, Hernandez, Dovizioso, P.Espargaro, Barbera, Crutchlow, Miller, Laverty, Bautista, Bradl, Baz, Rabat.