"Solo un passaggio tecnico, altro che abbattimento", così il titolare, il signor De Filippis, dello stabilimento Playa del Sol di San Salvo Marina spiega l'ordinanza che il Comune ha emesso nei confronti del seminterrato del lido a uso magazzino [LEGGI].

Per l'imprenditore sansalvese la situazione è diffusa e regolare perché alla base ci sarebbe ciò che prescrive il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo: "Il Pdm dice che gli stabilimenti balneari possono realizzare interrati fino a un'altezza di due metri e venti, basta che il Comune lo recepisce. Basta una piccola variante. Sono aspetti, questi, che si risolvono tecnicamente, lontano dal clamore. Basta una camminata sul lungomare di San Salvo Marina per rendersi conto di quanti ce ne sono, sono tutti a livello della strada; allora vogliamo abbattere tutti gli stabilimenti? Nella mia situazione ce ne sono altri cinque".

Per De Filippis la situazione si sanerà con il ricorso al Tar: "Questo è solo un passaggio burocratico prima di andare al Tar. Avevamo fatto richiesta di condono, visto che non si può, scatta automaticamente il ricorso al Tar, dove avremo ragione perché lo prevede il Pdm della Regione Abruzzo. Non ci sarà nessun abbattimento, l'ordinanza è solo un passaggio tecnico".