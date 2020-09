Nella giornata di ieri, accompagnato dal senatore Gianluca Castaldi che due anni fa fece parte della delegazione del Senato in visita in Azerbaijan, visita dell'ambasciatore dello stesso paese precedentemente visitato, Sua eccellenza Mammad Ahmadzada, il quale ha incontrato gli imprenditori vastesi alla Pilkington, presso VastoArredo, la Tmc e poi presso la sede di AssoVasto. Qui, l'ambasciatore ha invitato le aziende vastesi all'incontro del 13 giugno a Roma sulla cooperazione economica tra Italia e Azerbaijan, che interesserà soprattutto i settori energetico, agroindustriale, logistica e trasporti e farmaceutica.

Nel video le interviste al senatore Castaldi e all'ambasciatore dell'Azerbaijan.