È scattato il conto alla rovescia per i ragazzi dell'Enjoy Volley Vasto che, dal 24 maggio, parteciperanno alle finali nazionali under 14 di pallavolo. Per la società del presidente Rocco D'Ercole è una grande soddisfazione quella di poter partecipare alla manifestazione tricolore che vedrà sfidarsi le migliori squadre giovanili d'Italia, tra cui molti settori giovanili delle squadre di serie A. I ragazzi guidati dall'allenatore Luigi Del Casale e dal vice Carlo Menna saranno di scena in Liguria, a Imperia e dintorni, rappresentando l'Abruzzo insieme alla Teate Chieti.

Dovranno passare dalla prima fase, che inizierà proprio il 24 maggio, per cercare di accedere alla seconda fase da cui usciranno i campioni d'Italia under 14. Non sarà un'impresa semplice ma per l'Enjoy Volley Vasto, società giovanissima nel panorama sportivo cittadino, è già motivo di grande orgoglio aver conquistato il pass per la competizione nazionale a suon di vittorie a livello provinciale e regionale.

È grande l'entusiasmo per la delegazione vastese che si appresta a vivere questa trasferta in Liguria che sarà un'esperienza certamente indimenticabile dal punto di vista sportivo e, soprattutto, umano.

I ragazzi dell'under 14: Federico Turtora, Luca Prospero, Francesco Turtora, Francesco Del Prete, Luca Altieri, Federico Santavicca, Francesco Prospero, Pietro Di Laudo, Davide De Filippis, Cristian Gallucci, Lorenzo Menna, Antonio Di Bussolo.