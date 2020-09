"Domenica 22 maggio, nella giornata mondiale della biodiversità, ripuliamo la spiaggia di Mottagrossa". Lo annunciano gli Amici di Punta Aderci, Centro Studi Cetacei Onlus, Consorzio Matrix, Cogecstre, INVOS, Riserva Regionale Punta Aderci, e WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus, spiegando: "Domenica 22 maggio è la giornata mondiale della biodiversità, per ricordarla vogliamo prenderci cura di un luogo amato da moltissimi, con piccoli semplici gesti. Lo faremo insieme a chi fugge da guerre e carestie, perchè l'uomo in primis deve imparare questa piccola e magica parola: coesistenza, un concetto chiave che tiene in vita un intero pianeta attraverso gli infiniti legami tra tutte le forme viventi, dalle più piccole alle più grandi".

"La giornata inizia alle ore 10 con la pulizia di Mottagrossa, poi verso l’ora di pranzo, a pulizia ultimata, ci sposteremo nell’area pic-nic di Punta Penna dove continueremo la giornata in convivialità, prima con un pranzo al sacco e poi alle ore 15,30 con un laboratorio creativo, dove sperimenteremo la bellezza della 'biodiversità' delle onde. Per il laboratorio creativo è necessaria la prenotazione. Info: 329 157 4549, 345 337 8575".