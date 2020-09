Oggi, sabato 21 maggio, e domani, domenica 22 maggio, la comunità Salesiana di Vasto festeggia Maria Ausiliatrice con celebrazioni religiose e momenti di intrattenimento dedicati in particolare ai bambini e ai ragazzi.

Sabato 21 maggio

Ore 18 - Santa Messa

Ore 20 - Apertura stand gastronomici a cura delle famiglie del GAS (Gruppo Acquisto Solidale) e della pesca di beneficenza a cura dei Salesiani Cooperatori

Ore 21 - Rassegna delle scuole di ballo di Vasto (piazza della Repubblica)

Domenica 22 maggio

Ore 10.30 - Prove di abilità in bici per bimbi e ragazzi a cura di Tesla Bike - iscrizione gratuita

Ore 18 - Processione per le vie del quartiere. Al rientro in chiesa celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Gabriele Gaspari

Ore 21 - Setaccini d'oro - Rassegna di canti, balli ed esibizioni dei ragazzi dell'oratorio