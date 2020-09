E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto il conducente dell'Opel Corsa che si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi sulla strada che da Vasto conduce a Cupello.

Per cause da accertare, l'automobilista, che viaggiava in direzione Vasto, ha perso improvvisamente il controllo della vettura sulla strada provinciale 212, in località Colle delle Mandorle, nei pressi dell'ex caserma militare di Vasto. L'auto si è ribaltata.

Fortunatamente, l'uomo è riuscito a uscire con le proprie gambe dall'abitacolo e a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di via San Camillo de Lellis.