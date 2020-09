La legge sulle unioni civili è passata in piena campagna elettorale e viene spontaneo chiedersi come si comporteranno, o meglio, come si comporterebbero i nostri aspiranti sindaci dovessero trovarsi a dover legittimare l'unione di due persone dello stesso sesso.

Il tema è attuale e caldo e non è stato toccato da nessuno dei contendenti alla carica di sindaco della nostra città. Sarebbe quindi interessante sapere cosa pensano a riguardo e se intenderanno adeguarsi alle nuove normative.

Luca Menichelli

Andrea Ianez

La redazione di Zonalocale.it rivolgerà il quesito posto da Luca e Andrea ai cinque candidati alla carica di sindaco di Vasto e ne pubblicherà le risposte.