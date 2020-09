Iniziano a scaldarsi i motori in vista delle prossime amministrative nei centri dell'entroterra vastese. Domenica prossima 22 maggio (ore 18) si terrà la presentazione della lista Carunchio Unito e Civico e del suo programma elettorale. La manifestazione si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele. Per l'occasione interverrà, oltre al candidato sindaco Antonio Turdò, il deputato di Scelta Civica Giulio Cesare Sottanelli.

Turdò si è candidato contro l'attuale amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco D'Isabella che punta al secondo mandato con la lista Carunchio per le libertà.

[TUTTI I CANDIDATI DEL VASTESE, LEGGI]