A Vasto arriva oggi Mammad Ahmadzada, ambasciatore dell'Azerbaijan. Sarà accolto oggi in città dal senatore Gianluca Castaldi.

"L'Azerbaijan - commenta Castaldi - è un Paese giovane che ha tutta la voglia, l'interesse e le potenzialità per crescere e svilupparsi, come sta facendo, a ritmi elevati.

Il 20 maggio quindi per il Vastese si presenta un'importante occasione per aprire un canale nei mercati internazionali. Favorire il contatto e la collaborazione reciproca tra tante attività produttive, non solo con le grandi aziende ma anche le piccole e medie imprese. Una opportunità per le aziende locali e giovani intraprendenti".

Pertanto l'Ambasciatore visiterà alcune aziende del territorio (Pilkington alle 1130, Vastarredo alle 15, Tmc alle 16) e concluderà la sua visita alle 17:30 con i soci di Assovasto nella sede di Confindustria, in Corso Mazzini, a Vasto.