Sabato 21 maggio sarà a Vasto Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace nel 2003. Alle ore 11 a palazzo d'Avalos incontrerà gli studenti degli istituti vastesi e tutti i cittadini che vorranno conoscere la sua storia fatta di passione e impegno civile.

Shirin Ebadi. Iraniana, magistrato, quindi avvocato in prima linea per la difesa dei diritti civili, prima donna mussulmana a ricevere un premio Nobel per la pace, in esilio volontario dal 2009 dopo che il regime le ha chiuso una dopo l’altra tutte le possibilità della sua battaglia quotidiana per i diritti umani.

Da allora scrive, viaggia, parla a giovani e meno giovani, testimonia senza tregua la sofferenza dei connazionali chiusi in quella che considera «una delle più grandi prigioni del mondo». Il suo ultimo libro, "Finché non saremo liberi" edito da Bompiani e presentato qualche giorno fa anche al Salone del Libro di Torino, è l’autobiografia di un popolo e di un Paese.