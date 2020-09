A distanza di quasi un mese dalla vittoria del campionato di Eccellenza della Vastese Calcio, sarà proiettato un documentario che racconta di questa lunga ed intensa stagione terminata a lieto fine. Questo venerdì 27 maggio alle ore 21:30 presso il Politeama Ruzzi di Vasto con ingresso libero. Al termine della serata sarà possibile acquistare il dvd 'Vastese Calcio la Rinascita' al costo di 5 euro all'uscita del cinema. Il documentario è stato diretto e prodotto da Silvio Laccetti con la collaborazione della società del presidente Franco Bolami e grazie al contributo di zonalocale.tv che ha concesso l'utilizzo del proprio materiale video, oltre a quello raccolto dal giovane aspirante giornalista vastese.

Vastese Calcio la Rinascita- Una città malata per il calcio che ha dovuto assistere al fallimento e alla ripartenza dalla Promozione della propria squadra. Anni difficili e anonimi, fino alla Rinascita. Un documentario che racconta di una stagione in Eccellenza difficile, emozionante, terminata a lieto fine con il ritorno in serie D. Immagini inedite mai pubblicate di un’annata che ha ridato entusiasmo e passione ad una realtà storica della città di Vasto.‘Vastese Calcio la Rinascita’ ripercorre le tappe fondamentali della stagione appena conclusa attraverso il racconto dei protagonisti di questa cavalcata. Il racconto, diviso in sei capitoli, focalizza l’attenzione su quello che è stato l’elemento più importante: il calore della Curva d’Avalos. Il docufilm è stato prodotto e diretto dal giornalista vastese Silvio Laccetti ed ha una durata di 60 minuti. Le musiche di Silvio Laccetti, Matteo Costanzo e Mario Conti accompagnano il racconto.