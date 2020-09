Anche quest'anno il classico Torneo Interscolastico, svoltosi allo stadio Aragona di Vasto, non ha deluso le attese: quella del 18 maggio è stata una bellissima mattinata di sport e solidarietà.

Il clima primaverile ha favorito la disputa dei due tornei previsti: la quarta edizione del torneo di calcio a 11 organizzato dall’IIS “E. Mattei” di Vasto e il secondo appuntamento del torneo “Segniamo e doniamo per l’Airc” che, giocato da squadre miste composte da alunni, genitori, professori e personale Ata, ha previsto anche una raccolta fondi per circa 3.700 euro, destinati dalle scuole all’Airc.

Tutto si è svolto in una meravigliosa cornice di pubblico, composto dai ragazzi delle cinque scuole partecipanti ai due tornei, il "Mattei", il "Mattioli", il "Palizzi", il "Pantini-Pudente" di Vasto e il "Mattioli" di San Salvo, ma anche dai più giovani studenti della scuola media "Rossetti" e della scuola materna "Santa Lucia" di Vasto. Ospite d’eccezione della mattinata Lorenzo Cattafesta, ex studente del "Mattei" e oggi portiere della Vastese, con cui recentemente ha conquistato la promozione in Serie D.

Giuseppe Pio Di Cianno