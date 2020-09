"Bisogna intervenire sul regolamento regionale per sanare la situazione che riguarda i gruppi formati da un solo consigliere. Prendere un’indennità di capogruppo che ammonta a circa 1800 euro al mese per essere capogruppo di se stesso è davvero fuori luogo". Pietro Smargiassi, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio regionale d'Abruzzo, sostiene così la sua proposta di eliminare l'indennità del capogruppo per quei gruppi formati da una sola persona: "Visto che è la stessa parola a ricordarci che un gruppo si sostanzia per essere un insieme di persone tra loro collegate da interessi comuni. Credo che questa circostanza del capogruppo di se stesso rappresenti una stortura del sistema che deve essere sanata anche per ridare un minimo di credibilità agli occhi del cittadino che guarda con stupore".

Il consigliere pentastellato aggiunge: "Mi piace sempre ricordare come noi del Movimento 5 Stelle, a tutti i livelli, abbiamo da sempre provveduto a ridurci i nostri stipendi ed a rinunciare alle diverse indennità di funzione previsti per capigruppo, vicepresidenti e così via. E' inaccettabile che un bug del regolamento di questo tipo sia tollerato. Il nostro impegno è sempre volto ad eliminare le somme, per così dire, superflue per questo sono convinto che sia necessario intervenire, a livello regolamentare, per sanare la situazione dei gruppi formati da un solo consigliere ai quali è destinato anche il contributo per rivestire, inevitabilmente, il ruolo di capogruppo".