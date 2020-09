Un pacco di circa 5 chili contenente un sottile terriccio ha messo in allarme l'ufficio postale di via Giulio Cesare. Personale di Poste Italiane, infatti, ha notato che dal pacco fuoriusciva del materiale non identificato, così per sicurezza il pacco è stato portato all'esterno e sono state allertate le forze dell'ordine.

Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e i carabinieri del Nuclero operativo e Radiomobile, al comando del capitano Domenico Fiorini. Transennato l'angolo dove il pacco era stato lasciato dal personale delle Poste, i carabinieri hanno avviato le indagini, mentre da Chieti è partito il Nucleo NBCR dei vigili del fuoco, per il recupero del pacco sospetto.

Nel frattempo, però, i carabinieri hanno rintracciato il mittente del pacco, il quale ha spiegato che si trattava di semplice sabbia per acquari che stava rispedendo indietro, non essendo soddisfatto dell'acquisto.

Allarme cessato, quindi, con la situazione che è rientrata nella normalità.