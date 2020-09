Sono iniziati da qualche giorno i lavori di miglioramento del fondo stradale della rotatoria della Statale 16 al confine tra San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia. Dopo il posizionamento di segnali luminosi avvenuto già tempo fa, la ditta incaricata dall'Anas (competente per questa strada) sta realizzando in questi giorni il nuovo manto stradale; quello vecchio si era deformato in più punti. Il traffico è regolato a senso alternato.

La rotatoria è diventa "molto nota" a causa dei numerosi incidenti che si sono verificati in quel tratto, molti di questi concentrati tra la fine dell'anno scorso e l'inizio del 2016. Il 2015 è stato poi segnato anche da un incidente mortale, costato la vita a un 48enne di Montenero di Bisaccia che con la sua auto andò a sbattere contro un pilone del ponte pedonale che attraversa la Statale [LEGGI].

I residenti della zona e gli automobilisti, da tempo sollecitavano interventi ritenendo il pessimo fondo stradale una delle cause degli incidenti. Nei mesi scorsi anche il Comune di San Salvo ha sollecitato più volte l'ente, oggi il vicesindaco Angiolino Chiacchia – che a più riprese ha incontrato i vertici Anas – si ritiene soddisfatto.