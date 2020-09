Giovedì 12 e venerdì 13 maggio è arrivata per il Liceo Musicale "R. Mattioli" di Vasto una grande occasione di mettersi in gioco e confrontarsi con altre realtà musicali. I ragazzi, accompagnati da alcuni docenti di Musica e dalla Dirigente Scolastica, sono partiti alla volta di Ostuni dove si è tenuto il Concorso Musicale Nazionale "A. Legrottaglie".

Qui gli alunni hanno avuto modo di esibirsi sia come solisti che in varie formazioni e, nonostante l'ansia e la stanchezza dovuta al viaggio, hanno riportato numerosi e prestigiosi premi. Per quanto riguarda le formazioni d'insieme, il Coro diretto dalla prof.ssa Tania Buccini e l'Orchestra dal prof. Roberto De Grandis hanno vinto il Primo Premio Assoluto con punteggio 100/100 nelle rispettive categorie.

Il Coro, che si è esibito nel tardo pomeriggio del 12, ha eseguito un repertorio misto che spazia dalla polifonia rinascimentale alla musica pop passando per il "Carnevale di Venezia" dell'operista Gioacchino Rossini. L'Orchestra, invece, si è esibita la mattina del 13 eseguendo brani famosi del compositore olandese Jacob de Haan quali "Free World Fantasy", "Ammerland" e "Oregon".

Lorenzo De Cinque