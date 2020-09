Dopo l'addio alla Ducati [LEGGI] ecco che c'è l'annuncio del nuovo "matrimonio" tra Andrea Iannone e la Suzuki. La settimana del Mugello è ricca di annunci nel mercato della MotoGp. L'attuale pilota Suzuki Maverick Vinales andrà in Yamaha al posto di Lorenzo che è andato in Ducati e così sarà il pilota vastese a salire in sella alla GSX-RR con i colori del team Ecstar nelle stagioni 2017 e 2018.

Andrea Iannone quest'anno sta vivendo la quarta stagione in MotoGp, la seconda nel team ufficiale Ducati, con cui spera di potersi togliere ancora tante soddisfazioni, e di centrare finalmente la prima vittoria nella classe regina, prima di cambiare moto.

La Suzuki quest'anno sta crescendo gara dopo gara e Andrea Iannone potrà certamente dare il suo contributo per farla divenire una moto vincente. "Siamo felici di aver ingaggiato Andrea per le prossime stagioni - commenta Davide Brivio, team manager di Suzuki Ecstar -. È uno dei migliori piloti del MotoG, ha grande passione e motivazione. Abbiamo fatto enormi progressi e stiamo lavorando duramente per rendere la nostra moto ancora più competitiva. Volevamo un pilota che ha fame di successo e Iannone, con il suo stile di guida, può soddisfare le caratteristiche tecniche del nostro prototipo; il nostro rapporto sarà positivo. I suoi risultati nella classe regina potranno certamente beneficiare alla nostra scuderia".

Con questo annuncio dovrebbero chiudersi i movimenti tra i team principali. Seppure la sua esperienza in Ducati terminerà con questa stagione Andrea Iannone è pronto a dare il massimo, come sempre, nel prosieguo del campionato. Iniziando proprio in questi giorni al Mugello dove nel 2015 fu protagonista con la pole position e il secondo posto in gara.